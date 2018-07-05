Киев, 5 июля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. За последние двенадцать лет потребление сахара на Украине упало более чем на 46%, сообщил 5 июля Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

Павел Чистяков. Нищие дети. 1861

По данным организации, в 2005 году украинцы съели 1795 тыс. тонн сахара, а в 2017 — лишь 956 тыс. тонн. При этом среднестатистический украинец сократил годовое потребление сахара на 21% — с 38 кг в 2005 году до 30 кг в 2017

В УКАБ считают, что основными причинами резкого сокращения потребления сахара стали бедность, депопуляция и изменение культуры питания. К примеру, с появлением вакуумных камер хранения люди стали меньше консервировать фрукты, которые требуют много сахара.

Напомним, Украина входит в пятерку стран, население которых тратит большую часть средств на еду и вредные привычки.

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