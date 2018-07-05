Бангкок, 5 июля, 2018, 20:33 — ИА Регнум. Губернатор тайской провинции Пхукет Норрафат Плодтонг сообщил, что не менее 49 туристов с перевернувшихся в Андаманском море лодок пропали без вести, 5 июля передает агентство Associated Press.

(сс) L0nd0ner Спасательные катера

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 5 июля заявлялось о семи пропавших без вести после того, как на Пхукете перевернулись две лодки с туристами. Всего на лодках находились 130 человек.

Также сообщалось, что большая часть туристов, попавших в чрезвычайное происшествие, является гражданами Китая и России. На данный момент нет точных данных о пострадавших российских гражданах.

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