Тультепек, Мексика, 5 июля, 2018, 20:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 12 человек погибли и ещё десять пострадали в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в мексиканском городе Тультепек (штат Мехико), передаёт Milenio.

Michael Deal Взрыв

Сообщается, что на месте в настоящее время работают пожарные и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Отметим, что трагические случаи с пиротехникой в Мексике происходят регулярно, и последний инцидент стал уже третьим за месяц. 26 июня в Тультепеке в результате взрыва на складе пиротехники погибли два человека, 6 июня в этом же населённом пункте при аналогичных обстоятельствах погибли семь человек.