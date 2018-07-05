Тбилиси, 5 июля, 2018, 20:18 — ИА Регнум. После продолжительных ливней в Местийском районе высокогорной Сванетии часть скалы обрушилась на реку Ненскра, что вызвало затопление посёлка Чубери, сообщает 5 июля издание «Новости-Грузия» со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями.

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Губернатор Самегрело-Земо Сванети Леван Шония заявил, что в результате действия стихии никто не пострадал. По его словам, мобилизована спецтехника и восстанавливается дорога для проезда в посёлок. Жители населенного пункта пока отрезаны от внешнего мира.

Отметим, на реке Ненскра строится гидроэлектростанция мощностью 280 МВт. Против этого проекта неоднократно выступали местные жители, которые считают, что водохранилище ГЭС повысит влажность воздуха и приведет к стихийным процессам.