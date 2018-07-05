Лондон, 5 июля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Лондоне прокомментировало инцидент с «отравлением» в английском городе Эймсбери. Соответствующее заявление распространила сегодня, 5 июля, пресс-служба дипломатического представительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

В посольстве заявили, что с российскими дипломатами никто не связывался в контексте произошедшего в Эймсбери. Насколько верны сделанные британской стороной анализы вещества и насколько обоснованы параллели с инцидентом в Солсбери, в посольстве РФ в Лондоне затрудняются ответить.

Также российское дипломатическое представительство выражает сожаление в связи с тем, что власти Великобритании пытаются связать с Россией инцидент в Эймсбери.

«Вместо реального сотрудничества официальный Лондон делает всё, чтобы затуманить ситуацию и запугать собственное население. Зачем это делается, остаётся лишь догадываться», — заявили в российском диппредставительстве.