Нью-Йорк, США, 5 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Американский фондовый рынок показывает рост на фоне сообщений об отказе администрации Дональда Трампа вводить пошлины на автомобили из ЕС в обмен на уступки европейских «союзников», 5 июля передает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Тем не менее оптимизм инвесторов сдерживает неопределенность решений по тарифам на европейские автомобили и планируемые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу 6 июля.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 116,47 пункта (0,48%), до 24 291,29 пункта, индекс S&P 500 вырос на 12,27 пункта (0,45%), до 2725,49 пункта, индекс Nasdaq вырос на 44,05 пункта (0,59%), до 7546,73 пункта.

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