Вашингтон, 5 июля, 2018, 20:04 — ИА Регнум. Три человека были застрелены и еще трое тяжело ранены в американском штате Калифорния, сообщает 5 июля телеканал CBS.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». реж Квентин Тарантино. 1994. США Целятся

По информации телеканала, в один из домов в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес, где праздовался День независимости США, ворвались не менее двух вооруженных людей и расстреляли хозяев.

Злоумышленники скрылись. Полиция ведет их розыск. Раненые госпитализированы.

Состояние здоровья двоих раненых медики оценивают как критическое.

Как сообщало ИА REGNUM, в США последний крупный инцидент со стрельбой произошел 28 июня, когда в редакции издания Capital Gazette были расстреляны пять человек.