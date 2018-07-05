Тбилиси, 5 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. В Грузии предъявлены официальные обвинения гражданину России, задержанному ранее за разлив опасной жидкости в международном аэропорту Тбилиси, сообщила журналистам 5 июля прокурор Майя Силагадзе.

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По её словам, мужчина обвиняется в попытке нанесения серьёзного вреда здоровью общеопасным способом. По её словам, мотивом действий обвиняемого стала месть знакомой.

Как уточнила Силагадзе, в соответствии с инкриминируемой статьёй российскому гражданину может грозить до восьми лет лишения свободы. Она также отметила, что обвинение будет настаивать на избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Напомним, в результате разлива жидкости с опасным веществом в международном аэропорту Тбилиси 2 июля пострадали семь человек. По подозрению в причастности к произошедшему 4 июля был задержан гражданин России Дмитрий Б. Как сообщили в Службе госбезопасности Грузии, мужчина разлил жидкость в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета аэропорта.