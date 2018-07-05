Псковская область, 5 июля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. В связи с выходом сборной России в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в программу фестиваля исторической реконструкции «Хельга», который состоится в местечке Выбуты под Псковом, внесли изменения. Как сообщается в официальной группе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте», организаторы устроят трансляцию матча Россия — Хорватия 7 июля на большом экране прямо в средневековом лагере.

(сс) NadineDoerle Шлем

«Так что все фанаты футбола могут не ехать домой, а поболеют за наших прямо в чистом поле в компании викингов и русичей», — сообщили организаторы фестиваля.

В нынешнем году фестиваль исторической реконструкции состоится уже в девятый раз, его тема — «Русь, Скандинавия и их соседи, IX—XI века». Ожидается, что в празднике примут участие около 100 реконструкторов как раннего, так и позднего Средневековья. Они продемонстрируют ратное мастерство с различными видами оружия. Также в программе — мастер-классы, фаер-шоу и конкурс исторической красоты и таланта «Хельга».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Хельга» традиционно проводится в Выбутах — на родине легендарной княгини Ольги и её внука князя Владимира, крестителя Руси. Здесь разбивают реконструированный военный лагерь эпохи викингов со средневековыми торгом, играми и танцами.