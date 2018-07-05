Тбилиси, 5 июля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра образования Аджарии (Грузия) Бадри Накашидзе может стать главой правительства автономной республики, пишет 5 июля тбилисская газета «Резонанси».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

Согласно закону, после отставки правительства Аджарии в течение двух недель главу нового кабинета назначают члены Верховного совета автономной республики.

Бадри Накашидзе последние 17 лет проживает в России и преподает в Московском государственном университете имени Ломоносова. Он является гражданином России и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля председатель правительства автономной республики Аджария в составе Грузии Зураб Патарадзе ушел в отставку. Правительство республики также ушло в отставку в полном составе.