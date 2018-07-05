Ижевск, 5 июля, 2018, 19:43 — ИА Регнум. Экс-министр лесного хозяйства Удмуртии Рафис Касимов за преступление по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») отделался условным лишением свободы сроком на два года и испытательным сроком в два года. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре республики.

Установлено, что, являясь главой минлесхоза, он передал в аренду автономному учреждению «Удмуртлес» и коммерческим организациям 13 земельных участков для заготовки древесины в государственных охотничьих заказниках республики, которые относятся к категории особо охраняемых природных территорий, где сплошные рубки леса запрещены.

«На территории 7 заказников это привело к причинению существенного вреда окружающей природной среде в форме исчезновения и миграции растений, грибов, животных, в том числе занесенных в Красную книгу Удмуртии», — подчеркнули в прокуратуре.

При этом отмечается, что при вынесении приговора суд учел полное признание Касимовым вины, раскаяние, отсутствие судимости и положительные характеристики.

Объем ущерба, нанесенный противоправными действиями, не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, Рафис Касимов работал в правительстве республики с 2004 года — сначала в должности заместителя главы мипромтранса, а с 2006 года в течение 10 лет — в качестве министра лесного хозяйства. В августе 2016 года назначен и.о. председателя правительства Удмуртии, но депутаты Госсовета не утвердили его кандидатуру на этот пост. От статуса исполняющего обязанности Касимову удалось избавиться лишь на два месяца в феврале 2017 года. Однако новый глава республики Александр Бречалов уже в апреле отправил всё правительство в отставку, и до сентября чиновники работали с приставкой и.о.

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В июне Касимов был задержан. В его кабинете были проведены обыски, запрошены должностные инструкции Касимова. Тогда сообщалось, что уголовное дело возбуждено по пункту «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Приблизительно ущерб оценивался в 700−800 млн рублей.