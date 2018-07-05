Вашингтон, 5 июля, 2018, 19:42 — ИА Регнум. Вашингтон на июльском саммите НАТО намерены акцентировать внимание на опросе увеличения военных бюджетов всех стран — членов альянса до 2% ВВП, заявила 5 июля журналистам постоянный представитель США в НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО.

По ее словам, уже сейчас наблюдается рост военных расходов европейских сателлитов Вашингтона, однако этого недостаточно.

«Мы хотим поставить на этом саммите акцент на распределении финансовой нагрузки. Шестнадцать наших союзников уже двигаются к доведению этого до 2%, как все мы договорились в Уэльсе… Все наши союзники увеличивают военные расходы», — сказала Кэй Бэйли Хатчисон.

Как сообщало ИА REGNUM, одним из предвыборных обещаний нынешнего президента США Трампа было повышение финансового участия европейских стран в делах военного блока НАТО.

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