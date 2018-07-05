Ханты-Мансийск, 5 июля, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «ЮТэйр» заставила пилота, который не захотел в ней работать, вернуть ей 1,2 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФССП по Тюменской области.

(сс) StockSnap В кабине пилотов

Пилот, пройдя оплаченный авиакомпанией «ЮТэйр» подготовительный курс обучения в учебном центре «Pelican Flight Training (Florida)» (США), отказался трудоустраиваться в неё, чем нарушил условия заключенного с «ЮТэйр» контракта. Авиакомпания обратилась в суд, который принял решение о взыскании с пилота затраченных на его обучение денег в размере 1,2 млн рублей.

Должник не спешил гасить задолженность. Но судебные приставы проявили настойчивость. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Напомним, авиакомпания «ЮТэйр» занимается пассажирскими и грузовыми авиаперевозками. Контрольным пакетом акций компании в 50,1% владеет акционерное общество «АК-Инвест». Правительству ХМАО принадлежит 38,8% акций, правительству Тюменской области — 8,4%.