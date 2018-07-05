Вашингтон, 5 июля, 2018, 19:33 — ИА Регнум. Министерство обороны США готово ответить на угрозу Ирана перекрыть Ормузский пролив, заявил 5 июля представитель Центрального командования ВС США Билл Урбан.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его словам, Соединённые Штаты и их партнёры готовы совместными усилиями «обеспечить свободу навигации и коммерческие перевозки в соответствии с международными нормами», передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригадный генерал «Корпуса стражей исламской революции» Исмаил Ковсари заявил, что иранские военные готовы перекрыть Ормузский пролив в ответ на санкции США против экспорта нефти из Ирана и не позволить провезти через пролив ни одной партии нефти.