Ташкент, 5 июля, 2018, 19:35 — ИА Регнум. Потребителям электроэнергии в Узбекистане отменили плату за поверку старых электрических счетчиков, сообщает 5 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующие изменения в правилах о порядке поверки приборов учета электрической энергии бытовых потребителей.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Счетчик электричества

Потребители будут платить только в том случае, если сами повредят прибор учета. Период поверки приборов в рамках внедрения АСКУЭ (автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии) составит десять лет, все остальные приборы буду поверяться каждые четыре года.

Напомним, в январе 2018 года в Узбекистане были приняты новые правила пользования электрической энергией, согласно которым за счет предприятий территориальных электрических сетей поверка проводится на современных приборах системы АСКУЭ.

Следовательно, старые приборы учета стали поверяться за счет потребителей. Вышеуказанные изменения правил исправили это положение.