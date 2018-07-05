Москва, 5 июля, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму в ближайшее время разработает официальные рекомендации для граждан, купивших путёвки туроператора «Натали Турс», сообщил 5 июля глава ведомства Олег Сафонов.

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Он уточнил, что речь идёт о клиентах компании, которые уже оплатили туры, но не смогли отправиться в поездку. Рекомендации будут опубликованы на официальном сайте Ростуризма.

Напомним, «Натали Турс» аннулировала подтверждённые ранее туры в связи с невозможностью выполнения обязательств перед партнёрами. Владельцы компании накануне заявили о готовности продать бизнес.