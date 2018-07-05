Пхукет, Таиланд, 5 июля, 2018, 19:19 — ИА Регнум. Посольство России в Таиланде выясняет наличие граждан РФ среди пострадавших в крушении двух лодок у острова Пхукет, сообщает 5 июля пресс-служба диппредставительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт гражданина РФ

На данный момент нет точных данных о пострадавших российских гражданах.

Стоит отметить, что местные СМИ уже сообщили о том, что большинство из 130 туристов с двух перевернувшихся лодок являются гражданами Китая и России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля в районе таиландского острова Пхукет почти одновременно перевернулись две лодки со 130 туристами на борту. Число погибших и спасенных официально не сообщалось.