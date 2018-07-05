Великий Новгород, 5 июля, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Новгородская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2017 год поднялась с 53 позиции на 29 место, но этим рано хвастаться перед инвесторами, считает губернатор региона Андрей Никитин.

Novgorodmuseum.ru Новгородский детинец

«Пока мы показали хорошую динамику движения из плохого состояния в среднее. Но 29-е место не даёт нам права говорить о том, что у нас хороший инвестклимат. Бизнес прежде чем зайти в регион, в первую очередь интересуется, есть ли у нас индустриальные парки», — заявил Андрей Никитин сегодня, 5 июля, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

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Министр инвестиционного развития Новгородской области Владимир Куимов сообщил, что в настоящее время министерством разрабатывается дорожная карта мероприятий для улучшения показателей. Задача — к 2019 году войти в топ-20 регионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата был представлен на Петербургском международном экономическом форуме. Новгородская область вошла в десятку регионов с самым большим ростом. Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность работы региональных властей по формированию благоприятной бизнес-среды.

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Напомним также, что ранее Новгородская область в течение двух лет (по итогам 2014 и 2015 годов) занимала в рейтинге 65-е место.

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