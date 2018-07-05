Астана, 5 июля, 2018, 19:30 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал Астаны составил 335,4 млрд тенге ($978,3 млн), что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 5 июля сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

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По данным ведомства, на долю внешних инвестиций от вышеуказанной суммы приходится 101,3 млрд тенге ($295,5 млн), что в 7,4 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырёх месяцев 2018 года доля налоговых поступлений в городской бюджет Астаны увеличилась до 63,3%. Зависимость бюджета столица от государственного субсидирования значительно уменьшилась.