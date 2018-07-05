Самара, 5 июля, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Самара, ставшая одним из городов матчей ЧМ-2018, оказалась для болельщиков интересной не только со спортивной стороны. Многие ищут интересные факты об этом городе, и сотни болельщиков нашли искомое — они посетили бункер Сталина, построенный во время Второй Мировой войны, сообщает AMNA.

(сс) ShinePhantom Зал заседаний. Бункер Сталина

Подземное убежище находится в юго-западной части города и построено в 1942 году с возможностью выдержать удар авиабомбы. Нижний этаж включает два зала, один из которых рассчитан на 115 человек, и личный кабинет Сталина.

«Трудно представить всё, что происходило здесь не так уж давно. Это (посещение бункера — ИА REGNUM ) — хороший опыт для нас, напоминающий о необходимости держаться вместе, когда мы вернемся на родину», — сказал мексиканец Хосе.

Болельщики, многие в майках сборных, осторожно спустились по узким ступенькам бункера на глубину 37 метров.

«Только подумайте, ведь мир, который сейчас выглядит таким приятным, в совсем недавнем прошлом был другим, в котором уничтожали другого человека из-за его идеологии», — считает бразилец Тьяго.

Бункер производит огромное впечатление на посетителей, которым особенно нравится кабинет Сталина, где многие стремятся взять телефонную трубку и «позвонить в Кремль». Кстати, предание гласит, что телефонная линия работала нормально, пока один французский турист не позвонил из бункера домой, в результате чего музей получил огромный счет.

Напомним, ближайший матч Самара примет уже 7 июля: в городе произойдет встреча сборных Швеции и Англии.