Мурманск, 5 июля, 2018, 19:11 — ИА Регнум. Нехватка средств стала причиной закрытия фестиваля в Териберке. Об этом со ссылкой на организатров ежегодного мероприятия сообщает severpost.ru.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Последние гроши

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мурманская Териберка стала местом притяжения туристов после выхода картины «Левиафан» Андрея Звягинцева. Три года подряд здесь проходил фестиваль «Териберка. Новая жизнь», который проводили бизнесмены из Москвы. Растущая среди туристов популярность Териберки повлияла на отношение чиновников к населённому пункту — в ближайшие годы власть планировала заняться активным развитием инфраструктуры, в инвестиционный портфель развития села предварительно включено более 10 проектов. Речь, в частности, идёт о строительстве новых туристских объектов, а также о развитии промыслов по солеварению, добыче и переработке ламинарии и других.

В этом году правительство Мурманской области выделило 3 млн рублей на проведение фестиваля. П всей видимости, средств оказалось недостаточно.

«Сейчас из-за экономической ситуации в стране частному бизнесу становится сложнее найти деньги. Мы не можем тратить на фестиваль собственные финансы. Соответственно, мы рассчитываем на помощь не только мурманского правительства, но и крупного регионального бизнеса, готового помочь благому делу. Но пока тех средств, которые выделяет правительство, недостаточно», — цитирует severpost.ru организатора фестиваля Бориса Акимова.

Добавим, что фестиваль привлек в Териберку не только туристов, но и инвесторов: на берегу Баренцева моря уже открылись три новые гостиницы и ресторан, построена дайвинг-школа. Возобновлено строительство жилого дома, починена дорога из Мурманска, ликвидирована крупная мусорная свалка на пути к водопаду.