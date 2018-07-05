Москва, 5 июля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Если рассматривать инициативу концерна «Калашников» об увеличении количества разрешенного для владения оружия в России (с 5 до 10 единиц) в рамках понятий «прибыль/убытки», то понять руководство концерна можно. Однако у этого решения могут быть нежелательные последствия, считает военный эксперт ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Kalashnikov.com Охотничий карабин Baikal 145 Лось

Ранее сообщалось, что законопроект концерна «Калашников» — крупнейшего разработчика и производителя стрелковой продукции — где речь, в частности, идёт об увеличении количества разрешенного для владения оружия в России (с 5 до 10 единиц), может быть внесён в Государственную думу в ближайшее время.

Понять инициативу концерна «Калашников» можно. В рамках соображений «прибыль/убытки» вполне понятно желание руководства концерна найти возможности компенсировать недополученную из-за санкций прибыль.

В принципе, нет большой разницы между пятью и десятью карабинами, легально хранящимися в сейфе какого-либо гражданина. Для реализации преступного замысла уголовного характера достаточно и пяти единиц нарезного оружия.

Однако хотелось бы напомнить всем заинтересованным лицам, что расширение контингента граждан, имеющих право на приобретение и хранение нарезного огнестрельного оружия, должно сопровождаться увеличением числа центров обучения, тиров и стрельбищ, поскольку контролируемое практическое пользование нарезным оружием и тренировка владения им в большинстве регионов РФ довольно затруднительно. Тиров и стрельбищ заметно меньше, чем желающих регулярно стрелять из своего законного нарезного «ствола».

Охотничьих сезонов в календарном году не так уж и много, а владение оружием всё-таки требует регулярной практики. Я не буду рассуждать на тему пользы таких практических занятий для обороноспособности государства, но не открою никаких секретов, повторив простую истину из старого советского фильма: «Во всём нужна сноровка, закалка, тренировка».

В обращении с любым оружием сноровка и тренировка важны еще больше. «Самый лучший предохранитель — это грамотный стрелок», — гласит народная мудрость.

Если инициатива «Калашникова» приведет к увеличению числа граждан, более-менее серьезно занимающихся стрельбой — то плюсов здесь будет гораздо больше, чем минусов. Однако вариант банального проталкивания законопроекта, увеличивающего объёмы продаж продукции оружейных заводов, без создания условий для правильного и контролируемого применения этой продукции приведет к увеличению числа несчастных случаев, уголовно-бытовых инцидентов и прочих нежелательных явлений.

Читайте также: На родине Калашникова напомнили его мнение об оружии в мирное время