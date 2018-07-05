Астана, 5 июля, 2018, 19:25 — ИА Регнум. По итогам первых четырёх месяцев 2018 года доля налоговых поступлений в городской бюджет Астаны составила 63,3%, доля трансферов — 38,4%, сообщает 5 июля аналитический портал Finprom со ссылкой на министерство финансов республики.

Ken and Nyetta Астана. Казахстан

За последние десять лет доля налоговых поступлений в бюджет увеличилась почти в три раза. В 2008 году этот показатель составил 23,3%, доля трансферов — 74,5%. В 2017 году доля трансферов из государственного бюджета снизилась до 48%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2018 года поступления в государственный бюджет Казахстана составили 1,299 трлн тенге (244,5 млрд рублей — по курсу на 17 апреля), что на 1,88% больше, чем за аналогичный период 2017 года.