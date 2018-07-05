Верхняя Пышма, Свердловская область, 5 июля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. В Свердловской области очередное ЧП с воспитанниками детского лагеря. В этот раз заболели дети в лагере возле Верхней Пышмы.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Карантин

По данным областного управления СКР, сейчас здоровью детей угрозы нет. Начата проверка.

Речь идёт о лагере «Медная горка», уточняют в областном Роспотребнадзоре. Предположительно, дети заболели острой кишечной инфекцией. Три ребёнка госпитализированы.

Санитарные врачи выясняют источники заражения.

Отметим, этот случай не первый и далеко не самый серьёзный. В начале июня вспышка инфекции случилась в одном из лагерей под Нижним Тагилом. Тогда заболели больше 50 воспитанников и двое вожатых.