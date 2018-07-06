Варшава, 6 июля, 2018, 08:10 — ИА Регнум. 600 тысяч советских воинов-освободителей погибли в боях с гитлеровскими фашистами на территории Польши. Как нынешние польские официальные учреждения заботятся о воинских захоронениях погибших в войне с фашизмом и откуда взялась «проблема памятников», рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Станислав Стремидловский ИА REGNUM Бранево. Не всех удалось опознать

Забота о кладбищах, на которых похоронены советские воины, сочетается в логике нынешнего польского руководства с уничтожением памятников советско-польского воинского братства. Что этим желает продемонстрировать польская сторона — что такого братства не существовало в действительности? Это неправда. Скорее, цель в данном случае — возвеличить польских антикоммунистов, а социалистическую Польшу со всеми ее достижениями предать порицанию и забвению.

Но вставая на этот путь, польское руководство безответственно и неблагодарно обращается с собственной историей, становясь в некоторых случаях хуже тех, кого собирается критиковать.

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