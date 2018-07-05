Лондон, 5 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что после инцидента с отравлением в английском городе Эймсбери власти Соединённого Королевства могут принять новые меры в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

«Мы не хотим пока делать выводы, но если будет установлено, что за это несёт ответственность Россия, то, конечно, мы будем рассматривать, какие дальнейшие действия мы можем предпринять», — сказал Джавид, выступая в парламенте Великобритании.

Он подчеркнул, что в связи с инцидентом в Эймсбери, внимание всего мира якобы обращено в сторону России.

«Глаза всего мира в настоящее время обращены в сторону России», — сказал министр внутренних дел.

Напомним, что в английском городе Эймсбери были якобы отравлены два человека. Власти Великобритании через несколько дней после «отравления» заявили, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», как это было в случае со Скрипалями в начале марта 2018 года.

Примечательно, что «дело Скрипалей — 2» было запущено в информационное пространство менее чем за две недели до предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.