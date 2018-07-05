Глава МВД Британии не исключил санкций против РФ из-за нового отравления
Лондон, 5 июля, 2018, 18:49 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид заявил, что после инцидента с отравлением в английском городе Эймсбери власти Соединённого Королевства могут принять новые меры в отношении Российской Федерации. Об этом сегодня, 5 июля, сообщает Sky News.
«Мы не хотим пока делать выводы, но если будет установлено, что за это несёт ответственность Россия, то, конечно, мы будем рассматривать, какие дальнейшие действия мы можем предпринять», — сказал Джавид, выступая в парламенте Великобритании.
Он подчеркнул, что в связи с инцидентом в Эймсбери, внимание всего мира якобы обращено в сторону России.
«Глаза всего мира в настоящее время обращены в сторону России», — сказал министр внутренних дел.
Напомним, что в английском городе Эймсбери были якобы отравлены два человека. Власти Великобритании через несколько дней после «отравления» заявили, что пострадавшие подверглись воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок», как это было в случае со Скрипалями в начале марта 2018 года.
Примечательно, что «дело Скрипалей — 2» было запущено в информационное пространство менее чем за две недели до предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.