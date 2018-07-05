Стокгольм, 5 июля, 2018, 18:53 — ИА Регнум. Шведская сборная по футболу научилась играть без Златана Ибрагимовича и показывать хорошие результаты в турнире, заявил нападающий сборной Маркус Берг, сообщает 5 июля AMNA.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики Швеции

«Я считаю, что мы очень хорошо играли без него эти два года. Он лучший игрок, который был в Швеции, но мы умеем играть и без него, и я думаю, что мы делаем это хорошо. И должны продолжать в том же духе», — говорит Берг.

Берг рассказал также, что чувствовал себя фантастически после победы над Швейцарией в 1/8 финала, и уточнил, что, хотя Швецию и считают командой, которая играет только от обороны, так быть не должно. По мнению игрока, команда показывает хорошие результаты, но путь впереди еще долгий, а в четвертьфинале ее ждет сильный соперник.

Напомним, 7 июля Швеция играет с Англией, встреча начнется в 17:00. Незадолго до дня матча в соцсетях начал активно распространяться хештег с текстом «Нет Златана — нет проблем», который подразумевает, что с Ибрагимовичем сборная проигрывала (в ЧМ-2010 и 2014 она даже не прошла квалификацию), а без него идет вперед, уже вышла в четвертьфинал и явно нацелена на дальнейшее.