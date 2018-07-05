Курган, 5 июля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. В Кургане к девяти месяцам лишения свободы приговорён мужчина, сбросивший собаку с балкона пятого этажа. Животное не выжило, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

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Инцидент произошёл 17 марта 2018 года. Живодёр выбросил собаку в состоянии алкогольного опьянения.

Суд в отношении него вынес обвинительный приговор по ч. 1 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Курганца приговорили к девяти месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Кроме того, возбуждено уголовное дело против другого жителя Кургана, который в апреле 2018 года выкинул собаку с третьего этажа.

Об аналогичных случаях, которые происходили в Тюменской области и Югре ранее сообщало ИА REGNUM. Результатом таких действий всегда было возбуждение уголовного дела с дальнейшим осуждением живодёров.