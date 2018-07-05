Калуга, 5 июля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. В Подмосковье состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Московской городской избирательной комиссии и Избирательной комиссии Калужской области. Как сообщили сегодня, 5 июля, корреспонденту ИА REGNUM в калужском облизбиркоме, 20 избирательных участков для голосования жителей столицы будет создано на территории Калужской области во время предстоящих выборов мэра Москвы в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Kaluga.izbirkom.ru Подписание соглашения о сотрудничестве.

Подписи под соглашением поставили председатель Избирательной комиссии Калужской области Виктор Квасов и председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов. Цель соглашения — дальнейшее развитие института голосования избирателей по месту нахождения, а также решение насущных вопросов организации и проведения выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

«Подписание данного соглашения — это новый шаг в развитии избирательной системы. Новый институт голосования по месту нахождения даст возможность жителям города Москвы, находящимся на территории Калужской области, в единый день голосования реализовать свое избирательное право», — заявил Виктор Квасов.

В рамках соглашения предполагаются такие формы взаимодействия, как взаимный обмен информацией, оказание содействия в реализации полномочий по организации и проведению выборов, принятие мер для повышения эффективности взаимодействия, подчеркнули в Избирательной комиссии Калужской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Москвы, которые будут находиться в день голосования мэра столицы за пределами города, не лишатся возможности сделать свой выбор и проголосовать за понравившегося кандидата. Это главная новация выборов, намеченных на 9 сентября 2018 года. Этот вопрос обсуждался в Москве на заседании рабочей группы столичной городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами столицы. Участие в заседании принимала и делегация Калужской области, в числе которой были представители 11 районов калужского региона.