Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 18:35 — ИА Регнум. Министерство природных ресурсов России составило перечень из 300 объектов, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду. В список, зарегистрированный Минюстом, вошли семь предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Цитата из х/ф «Сталкер». Реж. Андрей Тарковский. 1979. СССР Дым из трубы. Фабричный пейзаж

Объекты I категории воздействия на окружающую среду — это предприятия, наиболее негативно влияющие на экологию. Как правило, в сфере добычи железных руд, нефти и природного газа, производства нефтепродуктов, переработки природного газа, производства энергии через сжигание топлива, размещения отходов. Вклад этих объектов в суммарные загрязнения составляет не менее 60%.

В перечень наиболее опасных для окружающей среды предприятий вошли три предприятия Санкт-Петербурга: Юго-Западные очистные сооружения, а также Центральная и Северная станции аэрации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

В Ленинградской области расположены четыре объекта из перечня: Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, ООО «Выборгская лесопромышленная корпорация», филиал «ПАО ОГК-2» — Киришская ГРЭС, а также Киришский нефтеперерабатывающий завод — крупнейший налогоплательщик Ленинградской области.

Юридические лица, попавшие в перечень Минприроды, обязаны в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года обратиться в Росприроднадзор за получением комплексного экологического разрешения. На основе этого документа будет проводиться модернизация производства.