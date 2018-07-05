Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 18:34 — ИА Регнум. Госкорпорация «Ростех» выделит Псковской области 58 млн рублей на подсветку зданий в исторической части Пскова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе полномочного представительства президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, об этом сегодня, 5 июля, в ходе рабочей встречи в Санкт-Петербурге с полпредом Александром Бегловым заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Szfo.gov.ru Рабочая встреча Александра Беглова с Михаилом Ведерниковым

По его словам, это результат его переговоров с генеральным директором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Подсветку зданий организуют к 2019 году, когда в Пскове пройдут 39-е Международные Ганзейские дни.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на этот международный форум городов — участников Ганзейского союза Нового времени Псков ожидает свыше 500 тыс. гостей, в том числе много иностранных делегаций.

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24 июня 2018 года в городе Росток (Германия) Пскову передали эстафету Ганзейских дней, очерёдность проведения которых расписана на много лет вперёд. После встречи Ганзы в Пскове в 2019 году Россия вновь передаст флаг международного Ганзейского союза Германии: в 2020 году Ганзейские дни состоятся в городе Брилон, который уже готовится к событию.

Напомним также, что Международные Ганзейские дни ранее проводились в России только один раз: в 2009 году в Великом Новгороде.

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