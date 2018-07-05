Ломоносов, Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 18:31 — ИА Регнум. Реставрация Ораниенбаума, включая дворцы и парк, может быть полностью завершена в течение четырех лет. Об этом сообщила 5 июля генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая на церемонии открытия новых залов Китайского дворца, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайский дворец в Ораниенбауме

«Планы у нас наполеоновские — чтобы все это как можно быстрее было кончено. Здесь нам довольно сложно, потому что Северо-Западная дирекция (Министерства культуры — прим. ред.), которая занимается реставрацией Ораниенбаума, — за ней пока остается территория, прокладка инженерных сетей. В этом году Министерство культуры нам доверило, и мы сделали сами, как заказчики, Дворец Петра III, открыли его три недели назад. И сейчас точно так же мы будем делать Катальную горку», — рассказала Кальницкая.

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Директор ГМЗ «Петергоф» рассчитывает, что Катальная горка откроется уже черед два года. В цокольной части, как она надеется, появится вторая очередь музея «Государевы потехи», посетителям покажут и расскажут о балах, охоте и прочих увеселениях, которые не затронуты экспозицией в Петергофе.

«У Ораниенбаума большое будущее, мы рассчитываем года через четыре закончить всё. Огромный, глобальный интерес есть к Ораниенбауму», — говорит Кальницкая. «Ориентировочно, по нашим данным, все это будет закончено к 2023 году. Всё это зависит от финансирования», — добавила она.

Заметим, многолетняя реставрация Меншиковского дворца была завершена к 300-летию Ораниенбаума в 2011 году. Реставрация Китайского дворца поэтапно идет в течение десяти лет, уже сданы 10 залов из 17. Кроме того, предполагается дальше обустраивать и приводить в порядок парк.

«Может быть, проект будет немного минимизирован, потому что уж он такой глобальный, масштабный был, но все равно средства выделены, это федеральная целевая программа, думаю, что Петербург и Северо-Западная дирекция все-таки, объединив усилия, это дело людям подарят в полном объеме», — заключила Кальницкая.