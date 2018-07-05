Москва, 5 июля, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Пока Вашингтон нарушает права спортсменов на участие в спортивных мероприятиях на территории США, международным спортивным федерациям следует воздержаться от предоставления этому государству права на проведение соревнований. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований. Нельзя потакать тому государству, которое явно смешивает спорт и политику», — заявила Захарова.

Удручающая ситуация с выдачей американскими консульскими учреждениями американских виз продолжается уже длительное время. Срок ожидания визовых собеседований растянут практически на 10 месяцев, записаться на них также фактически невозможно. При этом в таком же положении находятся российские спортсмены, приглашённые на спортивные мероприятия в США.

Такой случай, например, имел место в апреле с российской сборной по вольной борьбе, а в июне — с командами по конному и парусному спорту. Им было отказано назначение заблаговременных визовых собеседований, хотя они направили необходимые документы за три-четыре месяца до соответствующих турниров.

«Вопрос этот уже не двусторонний. Это явные и грубые нарушения со стороны США своих обязательств в качестве принимающего государства. Если страна вызвалась провести у себя многонациональные состязания, она берёт на себя целый ряд обязательств. Она обязана обеспечить возможность участия в них всем, кто приглашён в соответствующие международные спортивные федерации», — подчеркнула Захарова.

Невыдача американских виз российским спортсменам, которые имеют официальные приглашения на спортивные мероприятия, — это очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту, указала официальный представитель МИД РФ.

«Честно говоря, такие шаги, если будут продолжаться, приведут к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире. Ведь все же видят, что власти этой страны играют не по правилам», — полагает дипломат.