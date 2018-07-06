Берлин, 6 июля, 2018, 07:07 — ИА Регнум. На фоне начавшегося экономического противостояния между США и Европой судьба военного блока НАТО уже не кажется столь определенной. Возможно, в совсем близком будущем такой привычный военный союз западных стран примет совсем другие формы? Какими они могут быть, эти варианты нового «общеевропейского войска», рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

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Встреча министров обороны девяти стран Евросоюза в конце июня в Люксембурге вызвала интерес всех, кто обеспокоен судьбой военного блока НАТО. И подписание шестью участниками встречи со стороны стран ЕС плюс Великобританией договора о создании европейских сил быстрого реагирования, структуры отдельной и независимой от старого Северо-атлантического альянса, только подлило масла в огонь. Организована ли таким образом первая структура армии Европы?

Старое НАТО «потеряло смысл жизни» вместе с распадом социалистического лагеря во главе с СССР, о чём во весь голос заявляли европейские высокопоставленные военные уже в конце прошлого века. С тех пор прошло уже почти два десятка лет, и новые угрозы, такие как терроризм, например, требуют и новых форм реагирования. Каким же видится самим европейцам это новое объединение для общей безопасности?

Оригинал Война фантомов: Армия Евросоюза против войск НАТО

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