Нарьян-Мар, 5 июля, 2018, 18:18 — ИА Регнум. Врио губернатора Ненецкого АО Александр Цыбульский поручил установить на главной площади Нарьян-Мара экран для трансляции матча Россия — Хорватия. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

Алексей Колчин ИА REGNUM Поддерживают сборную

По информации комитета культуры и туризма НАО, с 20:00 на площади для жителей готовится интерактивная программа. В 21:00 на экране 4×6 метров начнется трансляция матча. Безопасность мероприятия обеспечат сотрудники органов правопорядка.

За открытие фан-зоны на главной пощади города выступили жители Нарьян-Мара.

Напомним, 7 июля в 21:00 начнется матч сборной России со сборной Хорватии. Команды разыграют путевку в полуфинал.

Читайте также: Мэр Архангельска боится, что в фан-зону придет слишком много болельщиков