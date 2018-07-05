Тверь, 5 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) поставил 20 плацкартных пассажирских вагонов модели 61−4447 для Белорусской железной дороги. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области 5 июля. Содействие загрузке производственных мощностей и обеспечение стабильной работы предприятий — одна из ключевых задач правительства Тверской области, заявлял ранее глава региона Игорь Руденя.

Tvz.ru Плацкартный пассажирский вагон модели 61-4447

Поставки осуществлены в рамках договора между Тверским вагонзаводом и лизинговой компанией ООО «БелВЭБлизинг».

Вагоны рассчитаны на движение со скоростью 160 км/ч и оборудованы в соответствии с современными требованиями комфорта и безопасности: кондиционерами, экологически чистыми туалетными комплексами, системой обеззараживания воды и воздуха, камерами видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. В салонах вагонов 54 спальных места. Для каждого пассажира установлены персональные розетки и USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств. Существенное преимущество новых плацкартных вагонов — усовершенствованный пульт управления, созданный на основе современной системы контроля и диагностики. С 1998 года ТВЗ поставил в Белоруссию более 90 вагонов и 57 вагонокомплектов для их последующей сборки.

«Обеспечен портфель заказов, гарантирующих стабильное развитие Тверского вагоностроительного завода — крупнейшего машиностроительного предприятия региона. Это один из самых активных участников реализации политики импортозамещения в Тверской области. Яркий пример — начало серийного производства электропоезда «Иволга», — отметил губернатор Игорь Руденя во время отчёта о деятельности правительства за 2017 год перед депутатами Законодательного Собрания Тверской области.

Отметим, что в марте этого года глава региона принял участие в подписании контракта на поставку 23 электропоездов «Иволга», который Тверской вагонзавод заключил с Центральной пригородной пассажирской компанией. Общая сумма контракта превышает 11,7 млрд рублей. Составы, произведенные в Твери, будут работать на маршруте проекта «Московский центральные диаметры» Лобня — Одинцово, который связывает головные участки Белорусского и Савёловского направлений Московской железной дороги.

Заключение контракта, подчеркнул Игорь Руденя, — это следствие визита президента РФ Владимира Путина в Тверскую область: глава государства побывал на предприятии 10 января этого года.