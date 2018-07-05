Барселона, Испания, 5 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Английская газета Daily Star: «Лионель Месси посоветовал Эрнесто Вальверде приобрести Поля Погба». Лидер сборной Аргентины считает, что этот трансфер позволит Филиппе Коутиньо раскрыть весь свой атакующий потенциал. Также Погба может стать качественной заменой Андресу Иньесте, который покинул «Барселону» в это межсезонье.

Francesca Romana Correale Поль Погба

В прошедшем сезоне хавбек сборной Франции принял участие в 27-ми матчах Английской Премьер-лиги, в которых забил 6 голов и отдал 10 ассистов. В остальных турнирах игрок суммарно выходил на поле 10 раз и отличился 2-мя голевыми передачами.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €90 млн.

Данные игрока:

Рост: 186 см.

Вес: 80 кг.

Город рождения: Лангни-сур-Марни.

Дата рождения: 15 марта 1993 года (25 лет).

Сильные стороны: дальние удары, дриблинг и техника, дальние передачи, стандартные положения, игра головой, отборы, результативность.

Слабые стороны: скоростные данные, работоспособность, командная игра.