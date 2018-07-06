Москва, 6 июля, 2018, 05:59 — ИА Регнум. Впечатление, что футбол смотреть — хорошо, а вот слушать, как его обсуждают, — уже не очень, возникает у многих и по разным поводам. Но иногда причина не в дилетантизме комментаторов, а в отсутствии у них неких границ, за которыми восхищение спортивными победами начинает перерастать в уничижительное отношение к родной истории. Чем запомнится в этой связи пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет в своей статье редактор ИА REGNUM Сергей Кременский.

Алексей Рожнов ИА Красная Весна Москва. Дмитрий Песков

Обсуждая победу российских футболистов в 1/8 ЧМ-2018, Песков заявил, что для него празднование этого события сродни празднованию Дня Победы над фашистской Германией.

«Я сам лично видел, во многом это было сопоставимо с хроникой 9 мая 1945 года, разве что салюта не было», — сказал официальный представитель Кремля.

Даже чисто метафорически уравнивая два праздника, человек тем самым уравнивает и подвиги, которые сделали этот праздник возможным, а также трагедии, которые сопровождали к ней идущих. Выходит, что ссадины, синяки и травмы нашим футболистов для Пескова вполне сопоставимы с той жертвой, которые понесла страна на протяжении четырех военных лет? Может, у него в сознании Победа над нацизмом ужалась до размеров «георгиевской» ленточки на антенне автомобиля?

Некоторое время назад начальник Дмитрия Пескова сказал, что его пресс-секретарь периодически «несет пургу». Но почему он это делает и как это связано с настроением всех, кто его слушает, — которые не проявили явственного отторжения подобных заявлений?

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