Москва, 5 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Представители Коммунистической партии Российской Федерации считают, что любую форму борьбы против повышения пенсионного возраста надо приветствовать.

Цитата из м/ф «Про Фому и про Ерёму». Реж. Прытков. 1984. СССР Маловеры

«Действительно, после внесения такого законопроекта в Госдуму не только общественные организации, но и большинство граждан, судя по социологическим опросам, возмущено. Уличная активность должна быть, но необходимо использовать те законодательные формы, которые у нас есть», — цитирует слова заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина «Интерфакс».

"То, что профсоюзы планируют и проводят свои акции, это хорошо. Но, с другой стороны, очевидно, что они становятся «отдушиной» для выражения негатива. А потом все сворачивается. К сожалению, в современной России мало кто верит в действенную силу профсоюзов, которые очень близки к власти. Мы приветствуем профсоюзную борьбу, но считаем, что настоящая консолидация может быть вокруг крупнейшей оппозиционной партии, имеющей фракцию в Госдуме», — заявил Юрий Афонин.

Политик также напомнил, что КПРФ принадлежит идея референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.

«Сегодня вечером в Москве состоится заседание инициативной группы, которая предложит юридическую процедуру проведения референдума по этому вопросу», — сказал представитель руководства партии.

Он добавил, что в конце месяца партия планирует общероссийскую протестную акцию.

«Общероссийская акция намечена на 28 июля. Мы надеемся в этот день вывести по всей стране сотни тысяч граждан, чтобы власть увидела, какова поддержка в борьбе против повышения пенсионного возраста», — сообщил Юрий Афонин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется проводить поэтапно, начиная с 2019 года.

Согласно последним опросам общественного мнения, с повышением пенсионного возраста не согласны по меньшей мере 80% россиян.

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