Смоленск, 5 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Новый тепличный комплекс готовят к запуску в Смоленской области. Реализация инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощных и цветочных культур» обсуждалась 5 июля на совещании, которое провел губернатор Алексей Островский, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона. Выращивать в теплицах планируется не только овощи, но тюльпаны.

Реализация инвестпроекта стартовала в прошлом году, инвестор — индивидуальный предприниматель Вадим Рогачев, который занимается оптовой поставкой цветов в Россию из Европы. На совещании он сообщил, что проект рассчитан до 2022 года и предполагает постепенный ввод производственных мощностей.

«Я думаю, что наше производство не будет простаивать. Мы планируем выращивать и овощные культуры — зелень, огурцы, а в перспективе еще и томаты. Потому что тюльпаны растут только весной и, как правило, востребованы, в основном, на такие праздники как 8 марта и День святого Валентина», — сообщил инвестор.

Под реализацию проекта он уже приобрел участок в шесть гектаров в Гнездовском сельском поселении: проектные работы завершены, получены технические условия на подведение инженерной инфраструктуры, территория под строительство первой очереди огорожена, осуществляется ее выравнивание, при поддержке администрации региона построен съезд с автодороги, примыкающей к земельному участку. В конструктивном взаимодействии с профильными департаментами решаются также все сопутствующие проблемы и вопросы.

Установка теплиц — кстати, отечественного производства — начнется уже на следующей неделе. Современные технологии, рассчитывает инвестор, позволят сократить теплопотери в теплицах на 30%, что значительно снизит затраты на отопление.

В рамках первой очереди будут построены две теплицы общей площадью 1000 кв. м. Здесь планируют поочередно начнут выращивать цветы и овощи: с ноября по март — тюльпаны пяти — шести сортов, с августа по декабрь — огурцы и зелень. Запуск первой очереди мощностью 300 тысяч штук тюльпанов в год состоится в IV квартале 2018 года.

На 2019 год запланирован ввод второй очереди: это теплицы на 2000 кв. м, объем производства будет увеличен до 1 млн штук.

«Планируем в конце декабря высадить 250 тысяч луковиц, мы их уже забронировали у голландского поставщика», — сообщил Рогачев.

Губернатор поинтересовался у инвестора наличием рынков сбыта, являющихся важнейшей составляющей цветочного бизнеса. Рогачев сообщил, что имеет деловые контакты с Новосибирском, Томском, Екатеринбургом и даже Камчаткой, которые готовы приобретать готовую продукцию. Также в перспективе цветы могут использоваться для оформления городских территорий цветниками и клумбами, в том числе и в областном центре.

«Этот масштабный проект по выращиванию тюльпанов в какой-то степени для нас имиджевый, поскольку ничего подобного ранее в регионе не было», — подчеркнул глава региона.

Вице-губернатор Ростислав Ровбель пояснил, что у инвестора есть четкое видение развития производства и опыт, и сообщил, что администрация готова оказать всестороннее содействие. «Самое главное на данный момент — оперативно ввести первую очередь. Работы ведутся активно, поэтому есть уверенность, что в ближайшее время мы уже увидим первый результат», — добавил вице-губернатор.

В перспективе на базе производства инвестор предусматривает создание Центра торговли для продажи своей продукции оптом и в розницу, что позволит смолянам покупать качественный товар у себя в регионе.

Губернатор поручил своему заместителю Ростиславу Ровбелю в преддверии встречи с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым подготовить обращение с предложением рассмотреть возможность финансирования со стороны Минсельхоза программ развития и поддержки отрасли цветоводства в Российской Федерации.

«В настоящее время государственная поддержка этого направления не предусмотрена. Между тем, на мой взгляд, это очень перспективное направление, в первую очередь с точки зрения реализации программ импортозамещения (доля импортных цветов в объеме продаж на российском рынке сегодня составляет около 90%), увеличения объемов цветочной продукции», — уверен губернатор.