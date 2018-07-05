Астана, 5 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В Казахстане планируют ужесточить ответственность за финансирование терроризма и отмывание незаконных доходов, сообщает 5 июля издание «КазТАГ» со ссылкой на соответствующую концепцию проекта закона.

Damian Gadal Кровавые деньги

Законопроект устранит замечания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Проект документа также направлен на борьбу с терроризмом и финансированием терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Нургали Билисбеко заявил, что в рамках пятилетней программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму планируется выделить 270 млрд тенге (49,8 млрд рублей), что в 2,8 раза больше, чем за предыдущие пять лет.