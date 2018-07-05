Санкт-Петербург, 5 июля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. На легендарном «корабле революции» — крейсере первого ранга «Аврора» — по архивным фотографиям и чертежам восстановили православный корабельный храм, упразднённый в 1917 году. Об этом в четверг, 5 июля, сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Максим Цуканов ИА REGNUM Крейсер Аврора

Храм находится в центральной части корабля над световым люком, снабжен раздвижным иконостасом, предметами церковной утвари.

«В церковные праздники и выходные дни на крейсере будут проводиться богослужения и литургии», — сообщили в ЗВО.

Крейсер «Аврора» входит в боевой состав Балтийского флота.

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Крейсер «Аврора» построен в Санкт-Петербурге в 1903 году, участвовал в Русско-японской войне, Первой мировой войне и событиях революционного Октября 1917 года.

Как сообщало ИА REGNUM , в 2014—2016 годах корабль находился на ремонте в Кронштадте, после чего вновь стал на место вечной стоянки у Петроградской набережной.