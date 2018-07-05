Москва, 5 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Администрация Государственной Третьяковской галереи решила продолжить борьбу с посетителями музея. Вместо того, чтобы разрешить совершенно дикую ситуацию, сложившуюся на выставке работ Василия Верещагина, когда сотрудники галереи и служба безопасности буквально запрещали посетителям общаться между собой, а затем вызывали полицию, чтобы выдворить посетителей из музея под предлогом нарушения «Правил экскурсионного обслуживания», администрация решила ещё больше ужесточить правила посещения галереи и преследовать посетителей за любую попытку обсудить экспозицию.

Tretyakovgallery.ru Третьяковская галерея

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как группа преподавателей исторического факультета МГУ, а также их студенты и аспиранты решили посетить выставку работ Верещагина, организованную Государственной Третьяковской галереей.

Во время знакомства с экспозицией сотрудники музея потребовали от группы не обмениваться впечатлениями от увиденного — иными словами не разговаривать друг с другом.

А когда группа покидала галерею, то была задержана сотрудниками безопасности музея и сотрудником МЧС, которые начали утверждать, что преподаватели МГУ, студенты и аспиранты нарушили некие внутренние правила музея, касающиеся организованных экскурсий.

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При этом группа посетителей аргументированно ответила на все «обвинения», указав, что они носят совершенно бредовый характер, после чего сотрудники службы безопасности, работники музея и лейтенант МЧС вынуждены были ретироваться.

Однако инцидент оказался не исчерпан и администрация Третьяковской галереи решила усилить борьбу со своими посетителями. Руководство музея утверждает, что посетители якобы стали жаловаться на распространение в музее неверной информации во время экскурсий. При этом конкретные зафиксированные жалобы администрация не обнародовала.

В связи с этим администрация организовала проверку, по результатам которой она утверждает, что экскурсии по экспозиции иногда проводят вовсе не сотрудники музея, а сторонние люди, просто купившие входной билет.

«Это мера вынужденная — есть люди, которые не стесняются ловить за рукав идущих по улице ко входу в галерею посетителей и предлагать именно такую «частную» экскурсию для 1−2 человек», — утверждает руководство галереи.

При этом в залах на вопросы работников музея такие «экскурсоводы» якобы отвечают, что не проводят никаких экскурсий, а просто беседуют со своими друзьями. В руководстве Третьяковской галереи почему-то уверены, что посетители не должны беседовать между собой и делиться впечатлениями во время посещения экспозиции. А если они это делает, то такие посетители не иначе как «нелегальные экскурсоводы».

Для борьбы с этой, по мнению администрации Третьяковки, «порочной практикой» были введены специальные бейджи для экскурсоводов и приглашенных, для которых проводится экскурсия.

Иными словами, если посетитель Третьяковки беседует с другим посетителем и обсуждает экспозицию и у них нет специальных бейджей, то он почему-то нарушает «Правила экскурсионного обслуживания» и его надо выдворить из музея, даже несмотря на то, что он купил билет. Абсурд этой ситуации в том, что посетители, согласно действующему в России законодательству, могут прийти в музей, познакомиться с экспозицией и при этом совершенно не обязаны оплачивать организованную экскурсию. Администрация же фактически навязываем им эту услугу, да ещё под угрозой выдворения из музея за одно только обсуждение экспозиции.

В довершении всего, администрация Третьяковской галереи решила подчеркнуть, что ни в одной из западных стран нельзя прийти в музей со своим экскурсоводом.

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