Тамбов, 5 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Визит президента РАН Александра Сергеева завершился научно-общественным обсуждением проекта создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина». Оно прошло под председательством главы администрации области Александра Никитина, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Kremlin.ru Александр Сергеев

По мнению губернатора, реализация проекта откроет доступ к новым технологическим разработкам не только крупным предприятиям АПК, но и средним, малым производителям сельскохозяйственной продукции. Александр Сергеев выразил заинтересованность в создании первой в России агропромышленной долины. Он отметил, что в Тамбовской области выстроена цепочка непрерывной подготовки кадров, начиная со школы, и ориентации этих кадров на работу в высокотехнологичном сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

«Необходимо сделать следующий шаг, а это интеграция на более высоком уровне образования, науки и высокотехнологичного производства. Этот принцип мы называем «интеграция плюс». Помимо образования и науки, должен быть и заказчик, который поможет нам создать такое триединое сообщество, — сказал Александр Сергеев. — «Мичуринская долина» может стать одним из первых проектов в стране, работающих по принципу «интеграция плюс» в агропромышленном комплексе. Мы видим, насколько заинтересована в этом администрация области, представители образования, науки региона. Российская академия наук примет самое активное участие, чтобы этот проект продвигать дальше».

В ходе обсуждения в поддержку создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» высказались представители крупных агропромышленных холдингов, работающих в регионе — группы «Черкизово», группы компаний «РУСАГРО».

Проект «Мичуринская долина» предполагает создание центра трансфера передовых агротехнологий в АПК, интеграции образовательного, научного и производственного потенциала региона. По мнению главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, создание и развитие инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина» даст мультипликативный эффект, включая разработку новых конкурентоспособных технологий производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создание высокотехнологичных и высокопроизводительных рабочих мест.