Москва, 5 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего вновь поднять над Севастополем украинский флаг.

Иван Шилов ИА REGNUM

Представитель МИД отметила, что она не разделяет негативной реакции, которую вызвали слова Порошенко, и с иронией предположила, что президент Украины, вероятно, «движется в направлении большей реалистичности» и имел в виду открытие украинского консульства в Крыму.

«Не вижу в этом ничего негативного, это нормальная дипломатическая практика», — сказала Захарова, отметив, что российская сторона готова рассмотреть соответствующие документы, если таковые поступят от Киева.

«Пусть направляют документы, открывают генеральное консульство с согласия Российской Федерации и поднимают там флаг», — сказала представитель МИД.

Напомним, ранее Пётр Порошенко написал в социальных сетях, что в Севастополе однажды «будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн».

Читайте также: Флаг Украины: в Севастополе Порошенко пожалели за несбыточные мечты