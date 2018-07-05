Киев, 5 июля, 2018, 17:53 — ИА Регнум. «Лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко нужно будет считать пророссийским кандидатом в президенты Украины, если она не опровергнет свои лживые обвинения в адрес Петра Порошенко». Об этом 5 июля на своей странице в Фейсбук отметил военный эксперт и журналист Юрий Бутусов.

Пауль де Вос. Кошачий бой в кладовке. 1596

«Заявление Тимошенко — это не просто неадекватность, это действия в русле российской пропаганды. И если Тимошенко немедленно не опровергнет свои слова, придется считать ее пророссийским кандидатом. Итак, сегодня Юлия Владимировна обвинила президента Порошенко в том, что он хочет развязать войну, чтобы были оккупированы дополнительно украинские земли, чтобы сорвать выборы и ввести военное положение. То есть, по логике Тимошенко, войну на Донбассе из политических соображений ведет сам Порошенко, это ему надо. А с кем Порошенко договорился об оккупации новых районов Украины? С лидерами «ДНР» и «ЛНР» договорился Порошенко о продолжении войны, считает Тимошенко», — написал Бутусов.

Он возмутился логике Тимошенко, которая не видит «роли России в развязывании войны на Донбассе».

«Войну, по логике лидера «Батькивщины», ведет Порошенко с «ДНР», Путин и Россия вообще ни при чём. И это заявляет кандидат в президенты Украины, которая ни разу за годы войны не побывала на фронте. Так, может, стоило бы туда разок съездить и посмотреть, кто с кем воюет… Обычно украинские власти обвиняют в провокациях войны в Кремле — это развитие тезиса, что в Украине идет гражданская война. То есть сейчас на фронте гибнут люди, и, по логике РФ, они гибнут из-за интересов «хунты» в Киеве, а не потому, что Путин атаковал Украину. И если сейчас будут какие-либо бои на фронте, то теперь Кремль возьмет заявление Тимошенко и будет им размахивать — смотрите, мол, бои идут не из-за российских обстрелов, а из-за Порошенко. И Тимошенко теперь для пророссийского электората — миротворец, она против войны! Заявление Тимошенко — это очень опасный сигнал, когда в наш внутренний вопрос выборов один из кандидатов начинает использовать российские тезисы. На самом деле всё, что сказала Тимошенко — полное вранье», — добавил Бутусов.

Он также проинформировал, что «президент Порошенко слишком сильно боится Путина и вмешательства РФ и всеми силами пытается прекратить боевые действия по освобождению Донбасса».

Кроме того, политолог Александр Палий обвинил лидера фракции «Батькивщина» Тимошенко в предательстве национальных интересов и лоббировании мирного плана сдачи Крыма России.

«28 февраля 2014-го Украина послушала Юльку-изменницу, которая на заседании СНБО призвала не проводить мобилизацию, не выводить технику и быть голубями мира на закуску российским оккупантам. Сейчас эта курица претендует на пост верховного главнокомандующего», — отметил Палий, комментируя обвинения Тимошенко в адрес президента Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука призвал правоохранителей посадить в тюрьму лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко. По его словам, Тимошенко бездоказательно обвинила президента Петра Порошенко в якобы поддержании тесных связей с руководством республик Донбасса и подготовке плана по отмене выборов.

Напомним, 5 июля Тимошенко заявила, что президент Порошенко хочет активизировать боевые действия на Донбассе, чтобы отменить проведение выборов.