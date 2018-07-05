Москва, 5 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил увеличить число сотрудников в российских дипломатических представительствах за рубежом — особенно в странах, где граждане РФ отдыхают чаще всего.

Увеличение числа сотрудников необходимо для того, чтобы они могли оперативно приходить на помощь российским туристам, попавшим в беду, отметил депутат Госдумы. Эта тема актуальна сегодня, когда один из крупнейших туроператоров «Натали турс» приостановил свою деятельность. В результате у многих граждан РФ, находящимся на отдыхе за рубежом, возникли трудности.

«Граждане не понимают, чем они провинились и перед турфирмой, и перед своей страной, и они вправе рассчитывать на то, что страна их не оставит», — отметил Миронов в эфире «Первого канала».