Ярославль, 5 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали автомобиль генерального директора ООО «Северный поток». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УФССП по ЯО Арестованный автомобиль

«Северный поток» в 2017 и 2018 годах являлся победителем городских аукционов на ямочный ремонт в Ярославле. В рамках этих контрактов директор компании являлся должностным лицом, ответственным за содержание улично-дорожной сети. В этом статусе Фирстов 231 раз был привлечен к административной ответственности. Его привлекали за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог с назначением наказания в виде штрафа в 20 тысяч рублей.

Однако штрафы директор «Северного потока» платить не торопился. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении службы судебных приставов по Ярославской области, общая сумма по исполнительным листам составила 4 млн 620 тысяч рублей. Судебный пристав установил, что должник является собственником элитного автомобиля. Приставы выехали по адресу стоянки автомобиля и арестовали машину. Если должник не погасит имеющуюся задолженность, то автотранспортное средство реализуют в счет долгов.