Астана, 5 июля, 2018, 18:09 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который запрещает распространять среди детей информацию, основанную на жестокости и насилии, сообщили 5 июля в пресс-службе главы государства.

(сс) TheDigitalWay Под замком

Согласно документу, под запретом оказалась информационная продукция, побуждающая к причинению вреда здоровью, а также содержащая порнографические и эротические сцены.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля 2017 года вышеуказанный законопроект был внесен на рассмотрение в парламент Казахстана. Документ вводит новые правовые понятия, в том числе «возрастная классификация информационной продукции» и «возрастная категория».