Севилья, Испания, 5 июля, 2018, 17:47 — ИА Регнум. 22-летний атакующий полузащитник молодежной сборной Испании (U-21) Фабиан Руис завершил переход в «Наполи» из «Реала Бетиса». Сумма трансфера составила €30 млн.

Bulopzt Фабиан Руис с одноклубниками по «Реалу Бетису»

Из соотечественников Фабиана в «Наполи» числятся защитник Рауль Альбиоль и вингер Хосе Кальехон.

В прошедшем сезоне Руис принял участие в 34-х матчах Испанской Примеры, в которых забил 3 гола и отдал 6 голевых передач. Из остальных турниров игрок выходил лишь в одном матче Кубка Испании и ничем не запомнился.

По оценкам портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €20 млн.

Данные игрока:

Рост: 189 см.

Вес: 70 кг.

Город рождения: Лос-Паласиос-и-Вальяфранка.

Дата рождения: 3 апреля 1996 года (22 года).

Сильные стороны: короткие и длинные передачи, навесы, видение поля, дальние удары, результативность, командная игра.

Слабые стороны: скоростные данные, физические и природные данные, выносливость.